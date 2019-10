DOHA - E' il giorno. E' arrivata l'ora verità. Ore 19.15 italiane ecco la tanto attesa finale dei campionati del mondo di salto in alto. E Gianmarco Tamberi suona la carica sulla sua pagina Facebook: "Let's start this war. Ho bisogno di tutta la vostra forza ed energia, quella canotta azzurra dobbiamo farla volare in alto tutti insieme".



