MACERATA - E' il giorno della Coppa Italia, il giorno della finalissima. Chio la spunterà tra Maceratese e Anconitana?



Nocera punta sull’assetto che gli ha permesso di piazzare l’allungo decisivo in campionato e sembra intenzionato a riproporre lo stesso undici di Recanati dopo il turn over con il Gabicce Gradara. Nel tridente Mastronunzio sarà affiancato dagli argentini Ruibal e Zaldua che hanno avuto un ruolo determinante nella qualificazione alla finale. In regia agirà Marengo, con Pucci e Visciano interni di centrocampo mentre Moriconi dall'altra parte partirà con il 4-3-3 con Mongiello, Suwareh e Ridolfi in avanti e Campana a dirigere le operazioni nella mediana.



Queste le probabili formazioni (il via alle 16)



MACERATESE (4-3-3): Tomba; Bigoni, Falco, Capparuccia, Brugiapaglia; Girotti, Campana, A. Moriconi; Mongiello, Suwareh, Ridolfi. All. F. Moriconi.

ANCONITANA (4-3-3): Lori; Tomassini, Mercurio, Trombetta, Zagaglia; Pucci, Marengo, Visciano; Ruibal, Mastronunzio, Zaldua. All. Nocera.

ARBITRO: Ercoli di Fermo.



