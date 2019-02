Fiorentina-Inter 1-1 Diretta Simeone gol, pari di Vecino

Fiorentina ed Inter scendono in campo nel posticipo domenicale delle ore 20.30: i viola vengono dalla larga vittoria di Ferrara, 1-4 sul campo della SPAL e grazie ai risultati positivi delle ultime settimane si sono riavvicinati al gruppo che lotta per la conquista di un posizionamento europeo; saldamente terzi in classifica i nerazzurri, che domenica scorsa hanno avuto la meglio sulla Sampdoria a San Siro e puntano a tenere a distanza di sicurezza le squadre inseguitrici.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

FIORENTINA: Lafont; Laurini, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Gerson, Simeone.

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic. Lautaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA