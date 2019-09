Una Fiorentina in cerca di riscatto dopo la doppia sconfitta iniziale in questo campionato, dapprima al Franchi a cospetto del Napoli e poi a Marassi col Genoa, ospita quest'oggi i campioni d'Italia della Juventus, vincitori sia sul campo del Parma all'esordio che al termine dell'epica battaglia di 15 giorni fa, terminata col punteggio di 4-3, contro i principali antagonisti per la conquista dello scudetto, lo stesso Napoli, superato solo grazie all'autogol di Koulibaly nel finale.



E' arrivata a 16 la striscia di partite senza vittorie della Fiorentina in Serie A, e in 8 delle ultime 9 uscite i viola hanno incassato una sconfitta. In casa, in particolare, i viola non conquistano i tre punti dal 16 dicembre 2019, 3-1 sull'Empoli.

