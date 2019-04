Fiorentina-Sassuolo, dalle 21.00 La Diretta

Si chiude con il secondo dei due posticipi in programma di lunedì tra Fiorentina e Sassuolo la 34esima giornata di Serie A; è una partita che ha invero poco da dire quella del Franchi, che vede di fronte due formazioni che hanno tutto sommato deluso in questa stagione: i viola se in riferimento delle aspettative iniziali, mentre gli emiliani a causa della brusca frenata nel girone di ritorno dopo una prima parte di stagione caratterizzata da risultati eccellenti.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

FIORENTINA:

SASSUOLO:



Sono 9 le partite di fila senza vittorie per la Fiorentina: durante questo periodo nero i viola hanno raccolto 5 pareggi e 4 sconfitte. In casa, in campionato, i ragazzi ora allenati da Vincenzo Montella non vincono dal 16 dicembre scorso, oltre 4 mesi, 3-1 sull'Empoli. Allo stesso giorno dell'ultimo mese dello scorso anno risale la più recente affermazione degli emiliani in trasferta, 0-2 in casa del Frosinone, poi nelle successive 17 giornate solo 2 vittorie casalinghe in campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA