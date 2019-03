Risultati deludenti Il Foggia esonera il tecnico Padalino

Dopo la sconfitta di ieri nel derby al Via del Mare con il Lecce (1-0) che ha fatto piombare il Foggia calcio in piena zona retrocessione, e dopo gli attentati intimidatori della notte scorsa contro due calciatori e i dirigenti della squadra, la società rossonera ha esonerato l'allenatore Pasquale Padalino. Il tecnico è alla guida del Foggia dal dicembre scorso, dopo l'esonero di Gianluca Grassadonia. Questi, secondo notizie non confermate dalla società, potrebbe tornare ad allenare la squadra.

