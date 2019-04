MONTECARLO - Serviva la partita perfetta e Fabio Fognini l'ha giocata. L'azzurro si qualifica per la finale del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver letteralmente annichilito il numero 2 del mondo e del tabellone Rafa Nadal. Lo spagnolo, per unidici volte vincitore sulla terra rossa del Principato, si è arreso 6-4 6-2 al termine di un match che avrebbe potuto avere un risultato ancora più pesante se Fabio fosse riuscito a convertire uno dei tre match point che si procurato sul 5-0 nel suo turno di servizio. Lì, il fuoriclasse di Manacor ha avuto un sussulto di orgoglio, ha annullato le tre occasioni, ha fatto il break e poi ha tenuto il suo turno di servizio. Ma è stato solo un modo per allungare il match di qualche minuto: Fognini ha tenuto a 15 il turno di servizio successivo, portando a casa la partita. E' il quarto successo per il tennista ligure in 15 sfide contro Nadal.



In finale Fognini troverò un serbo ma non quello più atteso, Novak Djokovic. giocherà per il titolo, invece, contro Dusan Lajovic, numero 48 Atp, “giustiziere” di Lorenzo Sonego nei quarti, che nella semifinale della parte alta ha sconfitto a sorpresa per 7-5 6-1, in un’ora e 35 minuti di gioco, il russo Danil Medvedev, numero 14 del ranking mondiale e 10 nel seeding, protagonista nei quarti proprio dell’eliminazione di Nole.



