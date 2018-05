Braccia al cielo e il liberatorio «Vamos!». L'urlo che squarcia il Centrale non è quello che tutti i tifosi del Foro Italico speravano, quello di Fabio Fognini, ma è il marchio di fabbrica di Rafael Nadal. Il numero 2 del mondo e prima testa di serie del Masters 1000 romano batte l'azzurro in tre set e accede alle semifinali degli Internazionali BNL d’Italia, dove incontrerà uno tra Djokovic e Nishikori. Il maiorchino, dopo aver perso il primo set 6-4, si è imposto in rimonta per 6-1 6-2 dopo 2 ore e 14 minuti di battaglia. Nulla da fare per il sanremese che comunque esce a testa alta dopo aver raggiunto i quarti, cosa che mai gli era riuscita al Foro Italico.

