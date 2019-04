Fabio Fognini vince Montecarlo, battuto Lajovic 6-3 6-4

MONTECARLO - Un grande Fabio Fognini ha vinto il torneo di Montecarlo. Dopo aver eliminato con una partita strepitosa Nadal in semifinale, l'Italiano ha superato il serbo Lajovic per due set a zero, con un secco 6-3 6-4 conquistando così il trofeo più importante della sua carriera. E mettendo a frutto completamente - finalmente - il suo enorme talento. Fabio Fognini ha mantenuto la calma nel momento decisivo, andando a battere per il torneo sul 5-4 e aggiudicandosi il gioco lasciando l'avversario a 15.



Fabio Fognini è il primo italiano a vincere un master 1000, e prima di lui solo Nicola Pietrangeli aveva conquistato il torneo di Montecarlo. Erano decenni che non si vedeva un tennista italiano a questi livelli.







Nel secondo set Fognini si è dovuto fermare, chiedendo un time out medico per un dolore alla coscia destra, probabilmente un risentimento muscolare dopo un allungo. Fortunatamente durante quei momenti di difficolt per l'italiano Lajovic ha commesso degli errori banali, che hanno aiutato Fognini a compiere lo stratto decisivo.





