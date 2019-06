Francesco Totti, la diretta della conferenza stampa: «Mi sono dimesso dal mio ruolo nella Roma»

Francesco Totti e la AsRoma, una storia di amore che rischia di interrompersi oggi, proprio nell'anniversario dell'ultimo scudetto dei giallorossi. Il "Capitano", infatti, terrà una conferenza stampa al Coni, in cui spiegherà i motivi del suo addio alla Roma. Dopo la decisione di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi, i giallorossi perdono anche un'altra bandiera: l'ex capitano diventato dirigente e pronto a lasciare il nuovo ruolo dopo meno di due anni.



LA CONFERENZA STAMPA DI TOTTI: LA DIRETTA STREAMING





Totti «Non è colpa mia se ho preso questa decisione»



14.05 Totti: «Non ci devono essere fazioni, deve prevalere l'amore per la Roma»



Francesco Totti inizia con il botto: Mi sono dimesso dal mio ruolo dalla Roma



14.03 Totti inizia ringraziando Malagò per la disponibilità dimostrata nei suoi confronti



14.00 Francesco Totti è entrato nella sala per la conferenza stampa. Sorride



13.56 Manca pochissimo all'inizio della conferenza Stampa. Si aspettano solo Totti e Condò



13.48 «Oggi Francesco farà questa conferenza, mi auguro, spero, anzi credo che tutti sperino, che il suo sia un arrivederci». Così Damiano Tommasi, attuale presidente dell'Associazione italiana calciatori ed ex compagno giallorosso di Francesco Totti



13.45 Presenti anche Chierico e Nela, giocatori della squadra del secondo scudetto giallorosso. Avvistato anche Vincent Candela, grande amico di Francesco Totti







13.40 Sarà Paolo Condò a condurre la conferenza stampa di Francesco Totti.



13.30 La sala per la conferenza stampa di Francesco Totti è già piena di giornalisti di testate nazionali e internazionali. Nessun dirigente o esponente della Roma è presente, al momento, in sala. C'è Alberto Aquilani



13.20 Inizia a riempirsi il salone d'Onore del Coni dove Francesco Totti terrà la sua conferenza Stampa







13.10 «Sarebbe un errore se io da presidente del Coni dicessi qualcosa. L'unica cosa che dico è che lui ha chiesto di fare una conferenza all'Olimpico ma c'era un concerto e mi è sembrato doveroso concedergli il Salone d'Onore». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del 'Premio Fair-Play Menarinì.

«Questo perché lui ha vinto il Collare d'oro al merito sportivo - ha aggiunto - la massima onorificenza sportiva, e poi perché è un campione del mondo. È giusto che venga qui, questa è la casa dello sport italiano. E il mondo dello sport è grato ai campioni del mondo, di qualsiasi disciplina esso sia»



12.45 Manca circa un'ora all'inizio della Conferenza Stampa di Francesco Totti, in cui, secondo quanto anticipato da molti giornali, il "Capitano" giallorosso potrebbe levarsi molti sassolini dalle scarpe, raccontando i retroscena di questi dua anni vissuti da dirigente della società capitolina

