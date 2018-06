Francia-Italia 3-1: Bonucci non basta. Umtiti, Griezmann e Dembelé puniscono gli azzurri

L'Italia del ct Roberto Mancini perde contro la Francia a Nizza (1-3). In gol Umtiti, Griezmann, Bonucci e Dembelé.



LA CRONACA

90' - Si chiude la partita.

85' - Strepitosa parata di Sirigu! La volée di Thauvin era potente e ben indirizzata ma il nostro portiere ha saputo esaltarsi.

76' - Ancora una buona occasione sui piedi di Balotelli. Puntuale l'inserimento sul filo del fuorigioco, alta la conclusione.

69' - Ancora una percussione di Chiesa. Il suo cross viene girato a rete dal neo entrato Cristante...di poco a lato.

67' - Azzurri vicini al gol con un colpo di testa di Balotelli che finisce di poco alto.

63' - Terza rete francese a firma Dembele con un preciso destro a giro

52' - Francesi vicini al tris col destro di Tolisso, arrivato all'esito di un'insistita azione d'attacco

47' - Velocissimo coast to coast in contropiede di Dembele la cui conclusione si stampa sulla traversa della porta azzurra.

36' - Bonucci accorcia le distanze. Un rapace il nostro capitano a fiondarsi sulla respinta di Lloris della bordata calciata da Balotelli.

29' - Griezmann trasforma il rigore per il raddoppio francese

21' - Padroni di casa ancora pericolosi con lo spunto seguito dal destro secco di Mbappe. Reattivo Sirigu!

20' - Dopo un'azione manovrata, la Francia colpisce il palo esterno alla destra di Sirigu con la conclusione di Kante.

16' - Balotelli protagonista di una percussione centrale. Il n°9 azzurro arriva al tiro che però finisce alto.

8' - Francia in vantaggio. Griezmann batte la punizione in mezzo, Balotelli allontana ma Pavard dalla destra crossa nuovamente in area per Mbappè che da due passi calcia in porta. Sirigu ha un bel riflesso ma sulla respinta Umtiti ribadisce in rete.

1' - Si parte.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Francia: Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembélé.

Italia: Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Caldara, D'Ambrosio; Pellegrini, Jorginho, Mandragora; Chiesa, Balotelli, Berardi.

