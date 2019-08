Franck Ribery è sbarcato alla Fiorentina e nel pomeriggio di giovedì è stato presentato alla stampa e ai tifosi viola: ma durante la conferenza stampa non è stato solo lo 'Scarface' francese ex campione del Bayern Monaco ad attirare le attenzioni degli appassionati.







Seduta al suo fianco c'era infatti la traduttrice francese assoldata per mediare tra il francese e i giornalisti: una ragazza bruna con gli occhi chiari che ha subito conquistato i consensi dei social. In pochi minuti, decine di utenti su Twitter si sono chiesti chi fosse quella ragazza stupenda seduta a fianco del francese: tanto bella quanto brava, veloce e spigliata nel tradurre tutto ciò che Ribery ha detto durante l’attesissima conferenza. E c'è qualcuno che si propone addirittura di convolare a nozze con lei.

Avrei un messaggio per la traduttrice di #Ribery: SPOSAMI — Scion P (@mirabeack) August 22, 2019

Uscite subito il nome della traduttrice di Ribery.

Grazie. — Diego Mazzieri (@Diego__Die) August 22, 2019

Ma chi è la traduttrice di #Ribery? 😍😍😍 — PaTos (@Pa_Tos83) August 22, 2019

Vorrei una presentazione di #Ribery al giorno fino al termine del campionato.

Con la stessa traduttrice.

Grazie. — Carlo Cattaneo (@_MagliaNera_) August 22, 2019

