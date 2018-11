Frosinone-Fiorentina 0-0 La Diretta Longo chiede continuità di risultati

Si apre di venerdì sera il programma della 12a giornata di Serie A con la sfida tra Frosinone e Fiorentina; i ciociari si sono rimessi in corsa per conquistare la salvezza grazie ai risultati delle ultime 3 partite - una vittoria e 2 pareggi - mentre i viola vogliono riscattare un periodo difficile, nel quale hanno raccolto solo 3 punti nelle ultime 4 partite giocate, frutto dei 3 pareggi con Cagliari, Torino e Roma seguiti alla sconfitta sul campo della Lazio nell'8a giornata.



LE FORMAZIONI:



FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet, Campbell, Ciofani



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca



Nell'unica sfida giocata in Serie A dalle due compagini in Ciociaria, nel girone di ritorno della stagione 20015/2016, finì 0-0. Il Frosinone ha raccolto fino a questo momento solo 2 dei 6 punti in classifica quando ha giocato allo Stirpe, dove naturalmente è ancora a secco di vittorie; la Fiorentina in trasferta nelle 5 sfide giocate quest'anno conta 2 pareggi e 3 sconfitte e ha bisogno di migliorare il rendimento esterno per avvicinare le posizioni di vetta della graduatoria.

