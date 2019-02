E' in programma in Ciociaria il match del sabato sera alle ore 20.30: allo stadio Benito Stirpe incrociano le armi Frosinone e Roma, derby laziale di questa 25esima giornata di campionato. I padroni di casa vengono dalla sconfitta subita per 3-0 sul campo della primatista Juventus nello scorso turno e hanno bisogno dei 3 punti per rilanciare le proprie ambizioni in chiave salvezza; compito non facile, al cospetto di una Roma tornata solida ed in piena lotta per il quarto posto finale.



Non ha detto bene fino a questo momento ai ciociari giocare di fronte ai propri tifosi: il Frosinone infatti è l'unica squadra di Serie A a non avere ancora vinto tra le mura amiche, dove ha una media di punti a partita pari a 0,45, mentre in trasferta i ragazzi di Marco Baroni contano su una media nettamente migliore, 0,84. Roma con un bilancio in perfetta parità negli incontri disputati fino a questo momento lontano dall'Olimpico: su 12 impegni, 4 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte.

