Durante la puntata di "Quelli che il calcio" di domenica, in onda su Rai 2, Fulvio Collovati è intervenuto parlando di tattica e donne. L'ex campione del mondo del 1982 ha fatto un commento sessista che ha scatenato polemiche sui social. Ecco cosa ha detto Collovati: «Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio! Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c’è niente da fare»



Incredulità in studio ma anche risate imbarazzate come quelle di Massimo Mauro, anche lui ex giocatore di calcio. Luca Bizzarri, conduttore dello show insieme a Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, ha risposto a Collovati dicendo: «Sei uno sporco maschilista». L'opinionista ha poi concluso: «Mia moglie non si è mai permessa di parlare di tattica»

