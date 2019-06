ANCONA - Mancava solo l'annuncio, è arrivato anche quello. Fumata bianca: Davide Ciampelli, tecnico umbro, nella stagione da poco conclusa alla guida della Jesina è il nuovo allenatore dell'Anconitana. In mattinata il tecnico ha incontrato in sede patron Marconi per sancire l’accordo ufficiale.

