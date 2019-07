SAN BENEDETTO - «Montero cura molto i dettagli e la cosa che mi ha colpito di più è a livello motivazionale. È una persona che ti incita continuamente e ha sempre l’approccio positivo con tutti. Ci sprona a dare il meglio di noi». Musica e parole firmate da Luca Gelonese, centrocampista della Samb e uno dei pochi rossoblù confermati rispetto alla scorsa stagione. «Stiamo lavorando molto e si sta formando un bel gruppo - dice ancora Gelonese -. Credo che ci siano tutte le carte in regola per poter fare bene. Purtroppo per il maltempo non siamo riusciti a giocare con il Siena, ma ci stiamo impegnando tantissimo per guadagnare la migliore condizione più rapidamente possibile. Speriamo che sia una stagione ricca di soddisfazioni sia a livello personale che di squadra».



Sin dal momento dell’annuncio del suo arrivo sulla panchina della Samb, c’è stata tanta curiosità attorno a Paolo Montero. Grande campione sul campo con la Juve, mentre è tutto da scoprire nella sua veste di allenatore. «Con il mister si lavora molto e finora abbiamo sempre fatto doppie sedute – afferma il centrocampista ventiquattrenne di Roma -. Si fatica tanto, però sono allenamenti belli e intensi e con metodi per noi nuovi. Facciamo grandi carichi, ma lavoriamo parecchio con la palla e quindi sono allenamenti molto piacevoli. Spero di potermi esprimere positivamente in questa stagione e sono convinto che disputeremo un buon campionato. Stiamo lavorando da pochi giorni, ma cresceremo di condizione con il tempo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA