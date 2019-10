Genoa-Milan notte della verità per Andreazzoli e Giampaolo

E' una partita della disperazione quella in programma tra Genoa e Milan. I liguri, dopo un buon inizio, si sono inceppati ed ora sono chiamati a porre fine ad una striscia di 3 sconfitte consecutive inframmezzate dal deludente pareggio casalingo col Bologna; ancora peggiore, anche in relazione agli obiettivi dichiarati a inizio stagione, la situazione del Milan, che viene dalla durissima contestazione dei tifosi in occasione del pesante rovescio casalingo con la Fiorentina di domenica scorsa.



GENOA - MILAN ore 20,45



