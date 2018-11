Genoa-Napoli 1-0 La Diretta Kouame sblocca il risultato

Genoa e Napoli si affrontano questa sera a Marassi nella sfida del sabato sera, valevole per la 12a giornata di Serie A: i liguri vengono da 5 partite senza vittorie, durante le quali hanno raccolto solo 2 punti, mentre la squadra di Carlo Ancelotti, reduce in campionato dalla spettacolare vittoria casalinga sull'Empoli per 5-1, ha bisogno di vincere per continuare ad inseguire la capolista Juventus e non farsi trovare impreparata nel caso di un passo falso dei campioni d'Italia.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Bessa, Veloso, Hiljemark, Lazovic Kouamé, Piatek. All. Juric

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA