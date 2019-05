E' una partita per cuori forti quella in programma oggi pomeriggio a Marassi alle ore 18 tra Genoa e Roma, per la 35esima giornata di Serie A; i liguri infatti hanno bisogno di punti per non trovarsi invischiati nel vivo della lotta per non retrocedere proprio nelle ultime partite del campionato, e allo stesso modo gli uomini di Claudio Ranieri chiedono strada per continuare ad inseguire, dopo una stagione comunque travagliata, il sogno del quarto posto finale in classifica.



LE FORMAZIONI:

GENOA (4-3-1-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Romero, Criscito; Veloso, Radovanovic, Lerager; Bessa; Lapadula, Kouame

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko



Fa molta fatica Prandelli a trovare la chiave di volta per far uscire il Genoa dalla crisi: 2 pareggi e ben 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, 1 sola vittoria nelle ultime 10 risalendo un pochino più indietro nell'analisi delle giornate già giocate. Roma rientrata nella lotta per il quarto posto grazie sia a qualche intoppo delle compagini che erano davanti in classifica che soprattutto alle 3 vittorie nelle ultime 4 gare giocate, oltre al prezioso pareggio di San Siro con l'Inter.

