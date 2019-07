ANCONA E' sempre il solito Gimbo! Il campione anconetano di salto in alto ieri ha postato un video relativo alla famosa gara di Montecarlo di tre anni fa. Una gara stranissima in cui Tamberi spostò a 2,39 il recordo italiano maschile ma poi, alla ricerca del 2,41, si procurò l'infortunio alla caviglia costatogli poi due interventi.



"3 anni fa... Esattamente 3 anni sono passati... Ormai tutti ricordiamo quel giorno come una serata maledetta... Tutto è cambiato da quel 15 luglio 2016, ma pochi minuti prima del salto che mi ha portato all'inferno avevo toccato il paradiso con un dito... Pochi se lo ricordano, quel 15 luglio stava succedendo qualcosa di speciale. Record italiano, primo posto in diamond league, 2 metri e 39 centimetri di brividi!" E poi conclude con il suo sorriso in faccia al destino proclamando la sua festa personale: Buon Halfshave day a tutti!

