Il campione dell'ItalBasket Gigi Datome, finito l'allenamento della Nazionale a Verona, ha regalato un emozionante momento di gioia ad un piccolo tifoso sugli spalti.





Il gigante azzurro in forza al Fenerbahçe ha infatti invitato in campo a giocare un bambino che aveva appena finito di ammirare i suoi idoli. Il bimbo ha una protesi speciale alla gamba, ma il problema non gli ha impedito di muoversi e realizzare il sogno di sfidare il capitano Datome sotto canestro. Il video è stato postato su Twitter dall'account La Giornata Tipo e mostra tutta la felicità del bambino di fronte alla richiesta del cestista. La coppia si è intrattenuta a giocare sul parquet per circa mezz'ora e successivamente, Michele e Luca Vitali lo hanno portato dai compagni di squadra per una foto di gruppo.



Ricordiamo che gli azzurri sono in ritiro a Verona per i Mondiali di Cina di fine agosto-settembre.



Al termine dell'allenamento di ieri, @GigiDatome, che ha lavorato a parte, vede un bambino sugli spalti con una gamba artificiale. Si avvicina e lo invita ad entrare in campo a giocare.

Michele e Luca Vitali lo invitano poi a fare una foto con tutti.

👏@Italbasket pic.twitter.com/VHC8zKOSOM — La Giornata Tipo (@parallelecinico) 7 agosto 2019

