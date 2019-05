SAN GIOVANNI ROTONDO - Il fanese Giovanni Carboni (è di San Costanzo) è secondo in classifica generale al Giro d'Italia e da ieri indossa la maglia bianca in quanto leader della classifica dei giovani. Questo il responso della tappa Frascati-San Giovanni Rotondo, che ha lanciato alla ribalta una fuga di 13 outsider, tra cui Carboni, portando in maglia rosa Valerio Conti. il grppo dei migliori ha lasciato fare ed è arivato ad oltre 6 minuti.



Carboni ha 24 anni corre per la Bardiani Csf, è professionista dal 2014 ma è al suo primo Giro d'Italia in quanto ha sempre fatto parte di squadre non pro tour, come anche la Bardiani, che però ha avuto una wild card. Quinto all'arrivo, Carboni è stato molto attivo tra gli uomini in fuga, sapendo che era il secondo meglio piazzato in classifica tra i 13 fuggitivi, e questo gli ha consentito di andare ad occuparre la piazza d'onore nella graduatoria generale e la prima nella classifica dei giovani. Ora tutta San Costanzo spera che Carboni mantenga la posizione fino a sabato, perché , ironia dalle sorte, la tappa Tortoreto-Pesaro passerà proprio per San Costanzo e tutto il paese è pronto a scendere in strada.

