Richard Carapaz ha vinto per distacco la 14^ tappa del 102° Giro d'Italia, da Saint-Vincent a Courmayeur (Aosta), lunga 131 chilometri. L'ecuadoriano è al secondo successo nella corsa rosa di quest'anno, dopo quello conquistato il 14 maggio scorso sul traguardo di Frascati, in provincia di Roma.



Carapaz ha preceduto di 1'31" il britannico Simon Yates, che è riuscito a rinvenire nel finale e a guadagnare qualcosa sui rivali. Terzo Vincenzo Nibali, che si è aggiudicato anche l'abbuono di 4", in ritardo di 1'53" dall'ecuadoriano in maglia rosa. Quarto il polacco Rafal Majka, con lo stesso tempo del siciliano, quinto lo spagnolo Mikel Landa, sempre a 1'53", come lo sloveno Primoz Roglic, ottavo.

