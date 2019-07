ANCONA - Non ci sono più il pericolosissimo Monza di Berlusconi e Galliani, la Giana Erminio e il Renate, ma entrano Cesena, Modena, Reggio Audace, pure il Piacenza con l’ex Ascoli Daniele Cacia e il retrocesso Padova che se la vedrà anche in un inedito derby con l’Arzignanochiampo, alla prima storica stagione in Serie C. Sfornati i tre gironi della Serie C dopo la riunione del direttivo di Lega Pro.



Nel B, dove compaiono le quattro marchigiane Fano, Fermana, Samb e Vis Pesaro, non ci sono più Teramo e Ternana, emigrate nel girone C. La Feralpisalò curiosamente è l'unica lombarda inserita nel B, mentre tutte le altre si trovano nell'A. Di fatto nel B sparisce anche il derby Ternana-Gubbio. Sono 59 le squadre al via e il girone C è a 19, in attesa che il Coni faccia chiarezza sull’ultimo possibile ripescaggio dopo i ricorsi presentati da Bisceglie e Cerignola.



GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate e Robur Siena.



GIRONE B Arzignanochiampo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Vicenza, Virtusvecomp Verona e Vis Pesaro.



GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese.

