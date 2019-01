Otto calciatori sono stati squalificati per un turno in serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Si tratta di Francesco Acerbi della Lazio ed Edimilson della Fiorentina, entrambi espulsi per doppia ammonizione. Tra i calciatori non espulsi fermati sempre per una giornata Mattia Bani e Sofian Kiyine del Chievo, Cristiano Biraghi della Fiorentina, Thiago Cionek della Spal, Gaston Ramirez della Sampdoria e Stefano Sensi del Sassuolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA