Con i suoi 103 anni compiuti nel mese di maggio e ha scelto di partecipare anche stavolta, nel salto in lungo a Jesolo (Venezia). «L’atletica è gioia»: questo il suo motto, sottolineato dall’entusiasmo degli spettatori che lo hanno seguito con affetto e interesse allo stadio Picchi, tra strette di mano e richieste di selfie. L’intramontabile portacolori del Gs Effebi Fossombrone all’inizio non riesce a trovare la giusta rincorsa e mette in fila tre nulli. La sua gara comunque prosegue (è l’unico al via nella categoria M100) e al quarto turno finalmente piazza un salto valido a 0.64 accolto dall’esultanza del pubblico. Poi, nel sesto e ultimo tentativo, aggiunge un centimetro con 0.65 (+1.3) per un’ovazione ancora più forte.

