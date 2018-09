Non finiscono mai i tormenti di Giuseppe Rossi, l'ex attaccante di Fiorentina, Villarreal, Parma, Manchester United e Genoa, a lungo considerato una speranza del calcio azzurro ma frenato da continui e gravissimi infortuni che ne hanno minato la carriera. Stavolta è una vicenda di doping a tormentare 'Pepito', secondo quanto riporta l'Ansa.



Il giocatore, lo scorso anno al Genoa, sarebbe stato trovato positivo ad una sostanza «specificata», ovvero consentita dal regolamento solo in un caso, ma non ha dato spiegazioni plausibili alla Procura Nado. Il test era stato effettuato in una gara di fine torneo scorso, Benevento-Genoa del 12 maggio, finita 1-0 per i sanniti: la Procura per il processo fissato per il 1° ottobre ha chiesto un anno di stop. Rossi, interrogato due volte da Nado Italia, attualmente è senza squadra.



