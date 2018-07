Impresa di Francesco Molinari che ha vinto l'Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links (par 71), in Scozia. Con questa vittoria Molinari è il primo italiano di sempre a vincere un major, uno dei quattro tornei più importanti del golf mondiale.



Francesco Molinari - al terzo successo stagionale - ha chiuso il torneo in 276 (70 72 65 69, -8) colpi, davanti a tutti. È il primo giocatore italiano della storia a vincere un torneo del Grande Slam.



«Dedico questo successo alla mia famiglia e al mio staff, a cui devo moltissimo. È stata una grande lotta ma per fortuna ce l'ho fatta. Congratulazioni ai miei avversari che sono stati assolutamente esemplari. Grazie anche ai volontari che hanno contribuito a rendere questo torneo davvero unico». Queste le dichiarazioni di Francesco Molinari dopo il trionfo all'Open Championship di golf. L'azzurro in Scozia ha conquistato il primo major in carriera, impresa mai riuscita prima a nessun giocatore italiano.



«Francesco Molinari stratosferico, vince l'Open Championship! A lui e al golf italiano, in grandissima crescita, i complimenti per questo primato storico in un torneo dello Slam». Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, dopo il trionfo major di Francesco Molinari all'Open Championship.



