Gp del Canada, Vettel in pole davanti a Bottas Hamilton quarto

È di Sebastian Vettel la pole position del Gp di F1 del Canada, che si correrà domani sul circuito di Montreal, settima gara del Mondiale. Il pilota della Ferrari ha firmato il tempo di 1'10«764, precedendo di un niente Valtteri Bottas (+0,093) e Max Verstappen, con il terzo tempo a 0,173. Quarta prestazione per il campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di +0,232, davanti all'altro ferrarista Kimi Raikkonen, quinto, a 0,331.



Dietro la Ferrari di Vettel, le due Mercedes e la Red Bull, ma anche all'altra Ferrari di Raikkonen, in sesta posizione c'è Ricciardo con un'altra Red Bull (+0,352), in settima il tedesco Hulkenberg (+1«209). Ottavo tempo per la Force India di Ocon, a 1»320, nono per la Renault di Sainz (+1«404). Decimo crono, infine, Perez, con un'altra Force India (1»907).



«Oggi mi sono svegliato nel modo giusto, la macchina è stata incredibile». Così Sebastian Vettel commenta la pole position nel Gran premio del Canada, in programma domani sul circuito di Montreal. «Ieri non riuscivo a trovare il ritmo - le parole del tedesco della Ferrari - è stata molto difficile. Oggi mi sono svegliato nel modo giusto, la macchina è stata incredibile, all'ultimo giro ho fatto un piccolo errore altrimenti avrei puto fare anche meglio».



