C'è una Mercedes in pole a Sochi ma, a sorpresa, è quella di Valtteri Bottas. Il finlandese in 1'31"387 ha staccato tutti, compreso il compagno di team Lewis Hamilton, secondo con un distacco di 145 millesimi. In seconda fila partiranno le due Ferrari, quella di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen.



