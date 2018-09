GP di Singapore, dopo il primo pit stop Hamilton precede Verstappen e la Ferrari di Vettel. Raikkonen è 5°

40° giro - Ancora una volta quando Hamilton ha pista libera riesce ad allungare sia sulla Red Bull di Verstappen che sulla Ferrari di Vettel.



37° giro - I primi devono affrontare numerosi doppiaggi e il terzetto di testa si ricompata, Verstappen che prima era staccato di oltre 4 secondi tenta addirittura di attaccare Hamilton.



33° giro - Nonostante le monti le hypersoft rispetto alle soft di Hamilton e Verstappen Vettel perde leggermente dai primi due.



28° giro - L'ultimo a fermarsi fra i primi e Ricciardo e sulla sua Red Bull montano le intermedie ultrasoft rsoft.



22° giro - Si ferma la Ferrari di Raikkone e monta le gialle soft come le Mercedes e Verstappen.



18° giro - Si ferma Verstappen, anche lui monta le gialle soft come Hamilton e riesce a rientrare davanti al quattro volte campione del mondo tedesco riprendendosi la seconda posizione. Quando Max rientra in pista Sebastian è molto vicino, ma l'olandese che ha il vantaggio di traittoria tiene giù e i due quasi si toccano.



17° giro - Sebastian è rientrato alle spalle della Force INdia di Sergio Perez e Hamilton ne approfitta per allungare nonostante abbia le gomme più dure di quelle del ferrarista.



16° giro - La Mercedes risponde subito, ma ad Hamilton vengono montate le gialle soft che potrebbero portarlo fino in fondo.



15° giro - Sebastian è il primo a fermarsi, monta di nuovo le hypersoft.



5° giro - Riparte la gara, Sebastian con la Ferrari è riuscito a superare Verstappen e tenta l'inseguimento ad Hamilton.



2° giro - Ocon con la Force India si tocca con il compagno di squadra Perez, entra la safety car.



PARTENZA - Hamilton scatta bene, poi Verstappen e Vettel.

