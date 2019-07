ANCONA - Riviste e corrette le graduatorie, riformulata anche una norma per i ripescaggi: per il Comitato regionale della Figc il fatto di disputare i playoff diventa per la prima volta dirimente, l’Azzurra Colli viene così considerata in prima fascia rispetto alla Filottranese, che non li ha giocati nel girone A di Promozione, e sarà ripescata in Eccellenza al posto della Pergolese. La contestazione del club di Colli del Tronto guidato dal presidente Giovanni Fioravanti, più che un autogol, alla fine si rivela una fantastica rovesciata al 90’, tanto che vengono sconfessati anche i precedenti. «Abbiamo interpellato alcuni penalisti esperti di diritto sportivo per risolvere la questione e alla fine pensiamo di aver fatto deciso nel modo più giusto», dice il presidente della Figc Marche Paolo Cellini dopo l’uscita delle graduatorie definitive.



In sostanza, se fino alla scorsa stagione le squadre che avevano affrontato i playoff confluivano insieme a quelle che non li avevano disputati per distacco maggiore a 9 punti, d’ora in poi saranno separate. Passa la tesi, più che logica, secondo cui chi affronta i playoff mette a rischio la proprio posizione in classifica rispetto a chi in un altro girone non li disputa. Per cui l’Azzurra Colli sale al primo posto, la Biagio Nazzaro resta seconda perché unica retrocessa dall’Eccellenza in ballo, la Maceratese è terza e la Filottranese precipita al quarto posto. Le altre graduatorie restano identiche, ad eccezione di quelle per i ripescaggi in Terza: come previsto è stata accolta la contestazione del Montecassiano che figurava tra le retrocesse ai playout di Seconda al 15° posto ma in realtà ha concluso la stagione al 14°.



Ora l’effetto domino può scattare a causa della rinuncia della Pergolese: alle 19 di oggi scadono i termini in Eccellenza e Promozione e il club pesarese è l'unico non ancora iscritto. Per cui l’Azzurra Colli planerà in Eccellenza, il Corridonia in Promozione, la Vadese in Prima e la Vis Stella in Seconda. Qui sono possibili altri due vuoti: salirebbero la Pro Calcio, prima con 80 punti tra le retrocesse al 14° posto di Seconda, e il Sanginesio, davanti in graduatoria con 102 punti alla Junior Jesina (80) e alla Vigor Caprazzino (27) tra le sconfitte nel primo spareggio di Terza.

