Berrettini trionfa a Gstaad, sconfitto in finale Bautista in due set: primo titolo Atp

Matteo Berrettini Show. Il 22enne romano completa la sua splendida cavalcata conquistando il suo primo torneo Atp! Matteo a Gstaad sconfigge in finale (7-6 6-4 in un’ora e 45 minuti) lo spagnolo Roberto Baustista Agut (numero 17 del ranking mondiale), mettendo così la ciliegina su un periodo straordinario per il tennis italiano (nelle ultime tre settimane sono arrivate anche le vittorie di Fognini e Cecchinato), portando a casa sulla terra rossa svizzera un filotto straordinario di vittorie senza perdere un set.



Per il secondo anno consecutivo un italiano vince il torneo di Gstaad: Matteo Berrettini batte Bautista Agut 76 64 e conquista il suo primo titolo #ATP! #tennis pic.twitter.com/O4UK8G8Y5V — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 29 luglio 2018

Berrettini trionfa al primo colpo, senza mai concedere all'avversario una palla break.

