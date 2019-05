Dopo Cristiano Ronaldo, è il turno di Guardiola: ormai ogni estate sembra essere da sogno per i tifosi della Juventus, che a meno di un anno dal colpo CR7, arrivato a Torino nell'entusiasmo generale di fans e addetti ai lavori, starebbe preparando un altro colpo per la panchina. Pep Guardiola infatti, allenatore del Manchester City, avrebbe raggiunto - secondo quanto riporta l'agenzia Agi - un accordo per la panchina bianconera: lo stipendio sarebbe super, ben 24 milioni di euro l'anno (solo 6 milioni meno dello stesso Ronaldo).





Il contratto pronto per Guardiola sarebbe di quattro anni, con firma prevista per il 4 giugno: già fissata anche la presentazione ufficiale, venerdì 14 giugno, quando i tour per visitare l’Allianz Stadium e lo Juventus Museum sarebbero stati misteriosamente sospesi. Un possibile indizio dunque di uno stadio e un museo «blindati» in vista dell'arrivo dell'allenatore catalano, ex giocatore in Italia di Brescia e Roma, e che da tempo afferma di voler provare un'esperienza su una panchina della nostra Serie A.







Di sicuro e ufficiale non c’è ancora nulla: lo stesso Guardiola nelle scorse settimane ha più volte detto di voler rimanere al Manchester City, club con cui ha vinto la Premier League alla fine di un esaltante campionato in volata contro il Liverpool. Resta da vedere se, dopo aver comprato Ronaldo e ingaggiando ora un top della panchina come Pep, la Juve riuscirà nel 2020 a realizzare quello che da 23 anni è il vero obiettivo: alzare la Champions League. Impresa riuscita a Guardiola sulla panchina del Barcellona, ma fallita con Bayern Monaco e lo stesso City.

