Un accordo monstre. Altri cinque anni al City, con ingaggio moltiplicato. Guardiola, scrivono in Inghilterra, pronto a firmare il prolungamento con i Citizen, Pep resterà dunque in Premier perché, così riporta il Sun, i Citizens vogliono ricoprire d'oro Pep: si parla di 5 anni a 115 milioni di euro, ossia 22 milioni a stagione circa. Stipendio aumentato di più di cinque milioni rispetto a quelli che guadagna attualmente. Non è un problema in questo senso il fatto che la Uefa possa escludere il City dalla prossima Champions. Guardiola resta, con la Juve che dovrà arrendersi. Almeno per ora

