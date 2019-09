Pentacampione, ma insaziabile. Adesso Lewis Hamilton vuole vincere anche puntando sul rosso: «Ho rovinato tante volte la festa ai tifosi italiani, ma molti mi chiedono di venire alla Ferrari. Non so se sarò mai tentato, ma se dovessi lasciare la Mercedes la Ferrari sarebbe ovviamente un'opzione. Onestamente quando fai parte della Mercedes, fai parte di una famiglia per tutta la vita, a condizione che tu rimanga con loro». L'inglese, dal motorhome Mercedes nell'Autodromo di Monza a poche ora del Gran Premio d'Italia, non esclude un futuro in Ferrari. «La Rossa ha due grandi piloti, non credo che per Leclerc sarà complicato ripetersi. Anzi, penso sia più semplice per lui proseguire dopo il successo di Spa e fare doppietta. Ovviamente farò il possibile per impedirglielo, anche se con tutti questi rettilinei potremmo fare fatica. Il meteo sarà variabile e potrebbe renderci le cose più semplici o più dure. Bisogna provare in pista per capire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA