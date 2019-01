di Delia Paciello

Sarà un caso o no, ma da quando Gonzalo Higuain ha indossato la nuova maglia del Chelsea il Comandante non è più ben visto dai napoletani. Eppure Maurizio Sarri era rimasto nel cuore di tutti i tifosi azzurri per le splendide imprese realizzate sulla panchina del Napoli, per quel sogno sfiorato lo scorso anni e quei 91 punti che per molti valgono lo scudetto. «Con lui abbiamo vinto il terzo tricolore, la Juventus con gli aiutini fa un campionato a parte. Sarri resterà sempre nei nostri cuori», era il pensiero di molti che seguivano con affetto le sue avventure londinesi e facevano il tifo per lui in Premier. Eppure ora qualcosa è cambiato: proprio lui ha accolto a braccia aperte «o’core ‘ngrato», si è ricongiunto a lui come un padre con un figlio lontano da quella terra che ha regalato loro l’opportunità di crescere e di farsi notare nel mondo del calcio.



«Si vede che a Sarri il suo tradimento non gli è bruciato come a noi. Munnezz tu e chi ti piglia in squadra», commentano ora i napoletani sul web. Un affare che non è stato dimenticato nonostante l’allenatore abbia più volte espresso il suo punto di vista sulla questione. «Non è vero che ha tradito Napoli, ha voluto lasciare Napoli perché il presidente del club era De Laurentiis», aveva spiegato il tecnico toscano difendendo il giocatore. Ma i napoletani non sono d’accordo e il fatto che abbia scelto proprio la Juve ancora non va giù, tanto che il Pipita resta ancora il più bersagliato dall’ironia partenopea. «Sarri non vincerà niente. Ha richiamato a sè un altro fallito che solo a Napoli avrebbe potuto fare il re», «A Londra non ci sono manco le cose buone che poteva mangiare Napoli, come farà lui che pensa solo a mangiare?», «Ora la bella vita ed il buon cibo se lo sogna, ormai è un fallito al Milan non ha fatto nulla», sono i commenti che si leggono sul web.



Basta poco insomma per cambiare gli schieramenti: l’amato Sarri ora non è più tanto simpatico ai napoletani che non fanno più il tifo per lui e sperano di poterlo incontrare in Europa League per dargli una bella lezione di calcio con mister Ancelotti. Almeno fino al prossimo colpo di scena.

