Higuain al Milan: trovato l'accordo dopo l'incontro tra le parti nella notte

MILANO - Gonzalo Higuain sempre più vicino al Milan. Decisivo per il passaggio del 30enne argentino dalla Juventus in rossonero l'incontro avvenuto nella notte tra il responsabile dell'area tecnica del Milan, Leonardo, e il fratello-agente del Pipita. Secondo Sky Sport infatti Higuain ha accettato il prestito, convinto che la formula scelta dal Milan per l'operazione - quella del prestito con diritto di riscatto appunto - sia legata a questioni di bilancio e di fair play finanziario.



Definite anche le cifre dell'affare: il Milan, per Higuain, verserà nelle case della Juventus una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Adesso gli avvocati di Higuain stanno definendo con quelli di Milan e Juventus tutti i dettagli legati alla parte spettante all'attaccante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA