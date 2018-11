Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per «proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38° del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di gioco». Il trentenne argentino salterà i match contro Lazio e Parma.



Salvini: «Higuain indegno, spero in una lunga squalifica»



Gli altri squalificati. Un turno di stop per tre giocatori: Marcelo Brozovic (Inter), Karol Linetty (Sampdoria), Tomas Rincon (Torino). Squalificato per una giornata anche il tecnico dell'Empoli, Giuseppe Iachini.

