Sequestrano pallone a un bambino, Hummels gliene regala quattro

Quattro palloni in regalo per riparare a un torto subito. È quanto successo a Justus, un 13enne tedesco che si era visto togliere per questioni di sicurezza il pallone da calcio che il padre gli aveva regalato prima di imbarcarsi sul volo Monaco di Baviera-Dortmund. Una volta privato del pallone il ragazzo è scoppiato in lacrime, una scena che non è passata inosservata agli occhi di un passeggero d'eccezione, il difensore del Borussia Dormund, Mats Hummels. Il calciatore, che dopo 3 stagioni al Bayern Monaco è tornato in estate a vestire la maglia giallonera, dopo essersi procurato l'indirizzo del ragazzo tifosissimo del Borussia si è presentato alla sua porta di casa con 4 palloni autografati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA