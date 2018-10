Iaquinta condannato, due anni per l'ex Juve e Nazionale. Urla in tribunale: «Vergogna, ridicoli»

Brutto guaio per Vincenzo Iaquinta. L'ex calciatore è stato condannato a due anni nel processo di 'ndrangheta 'Aemilia': per l'ex bomber di Udinese e Juventus, nonché campione del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006, la DDA aveva chiesto sei anni, per un reato relativo al possesso di armi.



padre dell'ex calciatore, che era accusato di associazione mafiosa. Padre e figlio se ne sono andati dall'aula del tribunale di Reggio Emilia urlando «vergogna, ridicoli» mentre è ancora in corso la lettura del dispositivo.







Questa mattina c'è stata la lettura del dispositivo nell'aula bunker allestita all'interno del tribunale di Reggio Emilia. I giudici erano chiusi dal 16 ottobre nella camera di consiglio blindata in Questura. Si tratta del primo grado di giudizio per i 148 imputati del dibattimento del più grande processo mai celebrato sulle le infiltrazioni di 'Ndrangheta al nord che sia mai stato celebrato. I pm della Dda Marco Mescolini e Beatrice Ronchi hanno chiesto pene complessive fino a mille anni. 19 anni di carcere invece a Giuseppe Iaquinta,, che era accusato di associazione mafiosa. Padre e figlio se ne sono andati dall'aula del tribunale di Reggio Emilia urlando «vergogna, ridicoli» mentre è ancora in corso la lettura del dispositivo.

