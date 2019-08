«Mauro Icardi non andrà al Monaco». Wanda Nara smentisce con una lapidaria dichiarazione - rilasciata al canale argentino Tyc Sport - la possibilità che il marito, fuori dal progetto dell'Inter, si trasferisca nel Principato, come paventato da alcuni organi di stampa. Per Icardi restano in piedi le piste verso il Napoli e la Juventus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA