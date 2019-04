Wanda protegge Icardi. Lo blinda a Milano, nonostante tutto. Nonostante i quaranta giorni di esilio dall'Inter e le liti con Spalletti e non solo. «La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l'iscrizione a scuola ai bambini. Se gli ridaranno la fascia di capitano? Vediamo, non sarebbe un problema». A Striscia, Wanda, conferma che il destino dell'attaccante nerazzurro è ancora a Milano dopo aver ricevuto un altro Tapiro d'oro per essere caduta mentre provava il tango ballato in una puntata di Tiki Taka. «Io vado d'accordo con tutti. Ma la sorella di Icardi usa le mie bambine per fare business».

