di Ida Di Grazia

Mauro Icardi resta all'Inter? L'attaccante mostra sui social le foto della nuova casa di Milano. Mentre Wanda Nara smentisce categoricamente il trasferimento al Monaco, l'attaccante nerazzurro sembra voler dare qualche indizio sul suo futuro che a quanto pare non sarà troppo lontano da Milano. Stando così le cose tramonterebbe l'ipotesi Napoli mentre resta ancora in piedi un trasferimento alla Juve.









Il tormentone di questa calciomercato estivo ormai agli sgoccioli è sicuramente Mauro Icardi. Il giocatore argentino balla tra Napoli e Juventus con la squadra partenopea che sarebbe pronta a discutere uno scambio con Milik più conguaglio in favore dei nerazzurri, ma l'attaccante dell'Inter sembra essere più interessato alla Juventus.







In attesa di conoscere il suo futuro Icardi ha postato su Instagram le immagini della sua nuova casa di Milano che potrebbe far presumere un possibile rinnovo con l'Inter. «La mia nuova casa sta arrivando», scrive, più verosimilmente la casa di Milano sarà il nido d'amore che condividerà con la moglie e suo procuratore Wanda Nara che sarà impegnata, proprio a Milano, con il programma sportivo Tiki Taka.













