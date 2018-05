Il Bassano vince a Renate l'annuncio di Renzo Rosso «Compro il Vicenza»

di Francesco Bordignon

VICENZA - Il passaggio del turno play off, il 0-2 a Meda contro il Renate, non è la notizia del giorno in casa Bassano Virtus. Nemmeno il tempo di festeggiare il successo contro la formazione lombarda grazie alla doppietta di Diop che scende un vero e propio fulmine a ciel sereno in casa giallorossa, la bomba arriva direttamente da Renzo Rosso. Il patron della Diesel, il padre del presidente del Bassano Virtus Stefano Rosso, annuncia tramite le pagine del "Giornale di Vicenza" che la sua società comprerà il Vicenza calcio. L'idea è una fusione ("alleanza" la preferisce chiamare il patron della Diesel) delle due società calcistiche, che si crei una unica grande squadra della provincia, con maglia però biancorossa e con lo stadio di riferimento il Menti.



"Mi sento in dovere di dare una mano a diecimila tifosi ed ad un territorio che mi ha dato tanto, a me e alle mie aziende, sento l'orgoglio di poter mettermi a disposizione di una società con 116 anni di storia, del Vicenza che è patrimonio del calcio nazionale" ha spiegato sulle pagine del periodico vicentino Renzo Rosso. Parole che si scontrano con quello detto in settimana dal figlio Stefano, che davano al 95% impossibile l'acquisto del Vicenza da parte della famiglia Rosso, parole che stanno da una parte facendo esultare la sponda biancorossa del tifo vicentino, dall'altra lasciando grossi dubbi ai tifosi del Bassano Virtus che rischiano di trovarsi l'anno prossimo senza squadra. Intanto l'offerta c'è, con Renzo che parla già di nuova maglia e riforme del "mitico" Menti.



C'è chi parla di "omicidio" della squadra giallorossa, il fatto è che nel caso si dovessero fondere (allearsi) le due squadra, si ripartirebbe dalla C ma con tantissimi dubbi, come la composizione della società, la rosa dei giocatori, il progetto del nuovo Mercante o l'idea di creare un grande centro sportivo giallorosso allo Sporting. Una vera bomba per lo sport vicentino, da una parte la città del Palladio esulta, con la possibilità di salvare la vecchia "Lanerossi", dall'altro molti dubbi tra i tifosi giallorossi che hanno sempre vissuto con rivalità gli scontri con la squadra del capoluogo di provincia.

