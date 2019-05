Il Fano si gioca tutto chiusura con il derby Fermana-Samb

FANO- Ultima giornata della stagione regolare nel campionato di serie C con tante domande che aspettano una risposta. Novanta mibnuti di fuoco per tutte ma non per la Vis Pesaro che ha già conquistato la salvezza e che quindi scenderà sul campo (il via per tutte alle ore 15) della Giana Erminio senza particolari assilli. Si gioca tutto il Fano al "Mancini" contro la Triestina ma ai granata anche una vittoria potrebbe non bastare per evitare la retrocessione e la conseguente discesa in serie D. E poi c'è il derby del Recchioni con le due squadre appaiate a 47 punti ma con la possibilità - per chi vince il derby - di superare il Vicenza che è a quota 48 impegnato sul campo dellì'Abinoleffe.

