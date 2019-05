Vuelle-Reggio Emilia vale la salvezza: appelli per un palasport gremito

PESARO - Chissà cosa ne sarà di Torino. Ma a prescindere da quel che succederà all'Auxilium, la Vuelle deve pensare a vincere e a conquistare con le sue mani la salvezza. E' partita veritù quella di domani sera (palla a due alle 20,45) quando davanti al pubblico amico la squadra di Boniciolli affronterà la Grissin Bon Reggio Emilia che in classifica ha gli stessi punti di Pesaro. Come dire che chio vinceè salvo, chi perde dovrà ancora tremare e aspettare i risultati di Torino che alla stessa ora sarà di scena a Varese contro la squadra di Caja.



Appelli, iniziative e tanto altro ancora per un altro appuntamento importante della Victoria Libertas,facile immaginarsi un palasport pieno e caloroso perchè veramente stavolta non si può proprio sbagliare.

