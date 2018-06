Le big del calcio britannico sono pronte a farsi sotto per Federico Chiesa, il giovane talento del calcio italiano. Secondo l'autorevole 'Guardian', il Liverpool avrebbe pronta un'offerta di 62 milioni di sterline (70 milioni di euro) per la Fiorentina per accaparrarsi i servigi della promettentissima ala viola. Oltre ai Reds, che hanno liquidità da investire dopo la ricchissima cessione (160 mln) di Coutinho al Barca a gennaio, sarebbero interessati a Chiesa anche Manchester City e Manchester United

