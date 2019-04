ANCONA - Duello infinito, un'altra puntata. Emozioni infinite con il Cesena che cerca l'allungo decisivo ma con il Matelica che non vuol mollare anche se le sfide di oggi almeno sulla carta sembrano agevoli per i romagnoli (in casa con il fanalino di coda Castelfidardo) mentre il test che attende il team di Tiozzo a Campobasso è di quello impegnativi.



LE SFIDE DI OGGI



Pineto Calcio - Sammaurese

Campobasso - Matelica

Cesena - Castelfidardo

Isernia - Francavilla

Jesina - Forlì

Montegiorgio - Agnonese

Recanatese - Santarcangelo

S. N. Notaresco - Giulianova

Savignanese - Sangiustese

Vastese - Avezzano



La classifica:



Cesena 79, Matelica 76, Recanatese 62, Pineto 59, Francavilla 56, Sangiustese 55, Notaresco 54, Jesina 50, Savignanese, Montegiorgio, Campobasso 47, Sammaurese 46, Vastese 42, Giulianova 40, Forlì 39, Avezzano 36, Agnonese 35, Isernia 34, Santarcangelo 33, Castelfidardo 25.

